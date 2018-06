90ndate õudusunenägu: kes on Õllesummeril esinev koomikutebande The Multinektar Boys?

The Multinektar Boys on oma sõnul Eesti parim bänd, mis on vallutamas oma innovaatilise tulevikumuusikaga tervet maailma. Mattias Naan kehastab 90ndate paljutõotavat, kuid tänaseks täiskasvanud lapsstaari Loidat. Loida vallutas lapsena oma hitlooga «Kuumad musid» kogu eetri ning tema kassette keritakse tänaseni.