Video: Thomas Markle hoiatas enne pulma prints Harryt

Briti kanali ITV saates «Good Morning Britain» esinenud Thomas Markle’i sõnul küsis prints temalt ta tütrega abiellumiseks luba ja ta teatas, et annab loa vaid ühel tingimusel, teatab news.com.au.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan FOTO: Nils Jorgensen/Capital Pictures / JOR/Capital Pictures/Scanpix

«Ütlesin Harryle, et ta on prints ja härrasmees, kuid ta peab mulle lubama, et ta mitte kunagi ei tõsta kätt minu tütre vastu ja kui ta seda lubab, siis saab minu nõusoleku mu tütrega abiellumiseks,» teatas 73-aastane ameeriklane.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan oma pulmapäeval FOTO: Jane Barlow / PA Wire/PA Images/Scanpix

Harry oligi oma kallima isale lubanud, et ta ei muutu iialgi vägivaldseks ega löö oma naist.

«Good Morning Britain» saatjuhtid Piers Morgan ja Susanna Reid küsisid, et mis tunded valdasid Thomas Markle’it, kes ei viinud 19. mail oma tütart Windsori lossi St. George’i kabelis altari ette, vaid pidi laulatust vaatama televiisorist.

Thomas Markle FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Meghani viis altari ette prints Harry isa, prints Charles.

Thomas Markle tunnistas, et kui ta nägi oma ilusat pruutkleidis ja looriga tütart, tulid talle pisarad silma.

Thomas Markle ei osalenud pulmas südameprobleemi tõttu, talle tehti mõned päevad enne kuninglikku pulma südameoperatsioon.

«Kahjuks ei saanud ma osaleda ajaloolisel sündmusel, viia isana oma tütar altari ette ja anda ta üle prints Harryle. Samas on mul hea meel, et selles rollis oli prints Charles, kes võttis kiiresti Meghani omaks ja suhtub temasse nagu oma tütresse, kuigi tal ei ole tütart,» jätkas ameeriklane.

Thomas Markle jätkas, et prints Harryga nad sinatavad ja pöörduvad üksteise poole eesnimega.

Prinst Harry saabumas oma laulatusele FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

«Rääkisime Harryga mitmetest asjadest, kaasa arvatud poliitikast. Sõnasin talle, et ma ei ole president Donald Trumpiga rahul ja Harry vastas, et saab aru. Harryga on lihtne suhelda, ta on aktiivne kaasarääkija kui ka kuulaja. Telefonivestlused võivad vahel väga rasked olla, eriti siis, kui inimeste vahel on tuhandeid miile, kuid leidsin Harryga kohe ühise keele, ta on tark noor mees,» meenutas mees.

Thomas Markle’i sõnul on ta tütar intelligentne noor naine, kes valis endale mehe südame järgi.

«Meghan on õppimisvõimeline ja on lühikese ajaga õppinud ära palju uut, mida tal on Briti kuningliku pere esindajana vaja. Ta toob sinna suguvõssa uut, vabamat suhtumist,» lisas Meghani isa.