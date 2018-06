Erakordne kaader: Raivo E. Tamme ühisvõistlus abikaasa ja lapsega

Hea eeskuju kõigi pereliikmete poolt - IRONMAN 70.3 Otepää, Pom’bel IRONKIDS ja Telia 4:18:4 tehtud! . . . #im703otepaa #pombelironkids #telia4184 #heaeeskuju

A post shared by IRONMAN Estonia (@ironman_estonia) on Jun 17, 2018 at 10:46am PDT