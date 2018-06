«Prooviabielu» Helen tõi lapse ilmale koridoris: mu sünnitus oli äärmiselt kiire

Helen tunnistas intervjuus, et kuigi nad on pisikese Carmeni isa Kalvi-Kallega sõbrad, siis koos nad ei ela. Omavahel jagatakse «tööülesandeid» ning Kalvi-Kalle käib oma väikest tütart vaatamas.

Samuti kinnitab Helen, et Kalvi-Kalle oli ka sünnituse juures. «Jah, ta jõudis viimasel hetkel, sest mu sünnitus oli äärmiselt kiire. Ma põhimõtteliselt sünnitasin koridoris.» Helen selgitas veel juurde, et tema sünnitus kestis kuskil seitse-kaheksa tundi.

Värske ema tunnistab avameelselt ka, et ühele pisibeebile emaks olemine nõuab veel harjumist. «Ma ei ole üldse harjunud tegelikult, eks see kõik tuleb ajaga. See kõik tuli nii järsku, ma valmistusin nii palju kui ma sain... aga otseselt ei saa valmistuda magamata öödeks,» tunnistas Helen TV3-le.