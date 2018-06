Video: Austraalias on ebatavaliselt külm ja rohke lumega talv

Antonio Parachi teatas Facebookis, et ta abikaasa on pärit Austraalia soojalt alalt ja oma elus vaid üks kord varem lund näinud, kuid mitte nii paksu lumevaipa kui nüüdne.

New South Walesis on mitmes paigas ebatavaliselt madalad temperatuurid. Näiteks Casinos, mida peetakse Austraalia karjakasvatuse pealinnaks, langes öisel ajal temperatuur vaid pluss kolme kraadini, samas päevane temperatuur tõuseb ikka 20 kraadini. Camdenis mõõdeti 18. juuni varahommikul vaid 0,6 kraadi sooja.

Queenslandi meteoroloogiateenistus teatas, et Snowy Mountainsis on oodata lumetormi. Pealinnas Canberras külmeneb ilm nädala teises pooles, temperatuur langeb siis null kraadi juurde ja nädala lõpul on oodata ka miinuskraade. Melbourne’is on temperatuur keskmiselt nelja plusskraadi juures.