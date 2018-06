VAHUR JOA INTERVJUU: veetlev Kethi Uibomägi avaldab, miks politsei teda taga otsis ja mis summad šõubisnisis liiguvad

Kes on La La Ladiesi suurimad konkurendid Eesti muusikamaastikul?

Minu arust ei ole sellist asja nagu konkurendid. Minu arust on see ülimalt äge, et Kristel Aaslaid tuli välja selle Ödede bändiga. Ma olen täiega fänn. Ei ole sellist asja nagu konkurendid. Igaühel on oma ruum olemas. Ma arvan, et see käib majandusseisuga kaasa, et pigem siis jääb väike bänd pinnale. Et kui meie fonoga käime, siis see on lihtsam, kui tulla suure bändiga, kus on palju tehnikat ja instrumente.

Mina pigem kuulangi Eesti muusikat ja fännan uusi tulijaid. Pigem on oluline koostööd teha, sest inimestele meeldib niivõrd äärest äärde asi. Esinemistega on üles ja alla. Kõikide asjade peale kokku teenin ma keskmist palka. Tihedam periood on kevad-suvi, aga jaanuari teine pool, veebruar ja märts on selline hapukurgiperiood, kus toimub vähem sündmusi ja esinemisi on selle tõttu vähem. Ma ei ela nagu kuningakass, aga keskmise Eesti palga saab ilusasti kokku.

Rahateema on väga oluline. Just hiljuti tuli välja Artist 3 artikkel, kus räägiti esinemistasudest.

See on tegelikult väga oluline teema, mida puudutada. Inimesed peavad aru saama, et see summa, mis on kuskil ajalehes või mis on müüginumber, seda raha ei saa üks inimene. Kui esineb La La Ladies, siis see tellimuse summa jagatakse mitme inimese vahel.

Kethi Uibomägi FOTO: AFP / Scanpix

Kes siis veel raha saavad?

Meil on ju management, esindajad. Elina Born ka ei saa üksi raha. See, et tema on artist, ei tähenda, et ta selle raha endale saaks. Keegi teine on talle teinud muusika, helimehed, bändipoisid, kõik see production, kõik tahavad ju raha saada. Eks see ole kokkulepete küsimus, kes ja kui palju saab, aga sellest ei maksa küll heituda, kui artistid esinevad tund aega ja neile makstakse tuhat või kaks tuhat eurot. Kõigele sellele eelneb ka kõva eeltöö. Kostüümid, tehnika, kõrvamonitorid, plaadi ja muusikavideo tegemine, kõik see nõuab palju raha. Lõpuks vaatadki, kas üldse midagi jääb alles.