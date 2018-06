Video: tulevikunaised näevad välja nagu «kängurud»?

«Suured silmad võimaldavad näha ka kõige väiksemat ekraani, mis puudutab aga kõrvu, siis nende abil saab kuulda helisid, mida varem kuulsid vaid loomad. Lülisammas on niisama tugev kui šimpansil ja jalad ei ole enam viie, vaid kolme varbaga, meenutades emu tugevaid jalgu. Rinnak ja kopsud on suurenenud, kuna liigutakse kiiresti. Keha on üldjoontes tugev ja lihaseline. Rinnad on oma tähtsuse kaotanud ja väikeseks muutunud. Naised on nagu kukkurloomad kängurud, sest nende kõhul on kotike, kust sünnib laps, kes on pärast sündi mõnda aega selle sees. Tulevikuinimesed, kaasa arvatud naised, teevad sageli kosmoselende, nende keha on kohastunud kosmoseuuringutega,» selgitas Roberts.