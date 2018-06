VIDEO Huvitavaid nüansse jalgpalli MMilt: Neymari soeng ja maavärin Mehhiko löödud värava järgselt

Brasiilia koondis kohtus eile Šveitsiga, kohtumine lõppes viigiga 1:1. Lisaks mängule jäi Brasiilia ründja Neymar silma ka oma soenguga, mille kohta nii mängu kommentaatorid kui fännid sõnasid, et Neymar oleks nagu Elviseks muutunud.

Brasiilia koondise ründaja Neymar FOTO: Xinhua / Xinhua/Sipa USA/Scanpix

«Seekord ei ole Neymar oma juuksed värvinud Brasiilia lipul olevat kollast värvi,vaid hoopis blondiks. Võimas hele tukk meenutab USA presidendi Donald Trumpi tukka, kuid neil kahel mehel kindlasti mingit seost ei ole,» teatasid fännid sotsiaalmeedias.

Brasiilia koondise ründaja Neymar FOTO: KHALED DESOUKI / AFP/Scanpix

Oli neid, kellele meeldib Neymari uus soeng, mis koosneb lopsakast tukast ja kuklas olevast siilisoengust, kuid ka neid, kelle arvates üritab staarjalgpallur liiga 1950. – 1960. aastate poplauljaid jäljendada, eelkõige Elvis Presleyt.

Brasiilia koondise ründaja Neymar FOTO: Xinhua / Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Mehhiko koondis kohtus 17. juunil Moskvas Lužniki staadionil Saksa koondisega, saades üllatusvõidu 1:0.

Mehhiko võitis Saksamaad 1:0 FOTO: Thiago Bernardes / Pacific Press/Sipa USA/Scanpix

Pärast seda, kui Mehhiko poolkaitsja Hirving Lozano palli Saksa väravasse põrutas, teatas Mehhiko maavärinate uurimiskeskus Twitteris, et pealinna Mexicot tabas kaks järjestikust inimtekkelist maavärinat.

Mehhiko koondise poolkaitsja Hirving Lozano ja Saksa koondise kaitsja Joshua Kimmich (paremal) FOTO: Cal Sport Media / Cal Sport Media/Sipa USA/Scanpix

Mehhiko sotsiaalmeedias kommenteeriti, et Lozano löök oli nii tugev, et seda oli tunda isegi Mehhikos. Aeg näitab, kas mehhiklased ka edaspidi nii võimsalt palle väravasse löövad.

«Kui Mehhiko koondise mängijad edaspidi mitmel korral palli vastase väravasse põmmutavad, siis tuleks Mehhikos olla valmis veelgi võimsamateks maavärinateks,» teatati.

Mehhikole värava löönud Hirving Lozano FOTO: PATRIK STOLLARZ / AFP/Scanpix

Mehhiko maavärinate uurimiskeskuse teatel oli maavärinate põhjuseks mitme miljoni mehhiklaste rõõmupidu.

Venemaal on praegu umbes sama kuum kui Mehhikos ning selle tõttu on seal sombreerod väga hinnas. On ka neid venelastest jalgpallifänne, kes on endale vuntsid kasvatanud, et rohkem mehhiklaste moodi välja näha, kuid kindlasti ei võta venelased seda moodi lõplikult omaks.

Naine sombreeroga FOTO: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Jalgpallikommentaatorite sõnul on nad märganud, et kuumuse ja kuivuse tõttu on osa jalgpalliväljakuid üsna kuivad. Näiteks Moskvas Spartaki staadion enne 16. juuni Argentina - Islandi mängu. See kohtumine lõppes viigiga 1:1.

Argentina koondise ründaja Lionel Messi ja Islandi koondise kaitsja Hordur Magnusson (paremal) FOTO: Mladen Antonov / AFP

«Liiga kuiv muru segab ja aeglustab mängu. Kas Venemaa MMil hoitakse vett kokku? Kas selle tõttu on oodata rändrohutirtsude invasiooni? Rohutirtsudega koos mängimine on võimatu,» kommenteeriti.