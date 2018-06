Video: viieaastane poiss lõhkus kunstiteose, mille eest vanemad peavad tasuma 132 000 dollarit

Tomahawk Ridge Community Centeri turvakaamera videolt oli näha, kuidas poiss turnib klaaskujul, mis kannab nime «Aphrodite di Kansas City», ja see kukub ümber, teatab abcnews.go.com.

Paar päeva pärast seda juhtumit said vanemad kindlustusfirmalt teate, et nad peavad kuju lõhkumise eest tasuma 132 000 dollarit (152 000 eurot), kuna kuju ei ole enam taastatav.

«Vanematena olete vastutavad oma väikelapse eest. Kuna te ei teinud seda, siis tegemist oli hoolimatusega,» oli kindlustusfirma, kus nimetatud kuju kindlustatud on, kirjas vanematele.

Lapse ema Sarah Goodmani teatel tuli see teade neile nagu välk selgest taevast.

«Olin üllatunud ja ka solvunud, et mind peetakse hoolimatuks. Meie pere oleks kultuurikeskust külastades nagu kuriteo korda saatnud,» teatas ema.

«Aphrodite di Kansas City» teose teinud kunstniku Bill Lyonsi teatel kulus tal selle tegemiseks kaks aastat ja eksperdid määrasid selle müügihinnaks 132 000 dollarit. Kunstnik vaatas pärast õnnetust töö üle ja leidis, et seda ei saa taastada.

Overland Parki linnavõimude sõnul ei olnud kuju aluse küljes täielikult kinni, vaid oli paika pandud kergkinnituste abil. Samas see kunstiteos ei olnud interaktiivne, et seda oleks võinud katsuda.

«Meil on kunstikeskuses veel sarnaseid kunstiteoseid ja nendega ei ole seni probleeme olnud. Varem ei ole olnud juhtumeid, milles lapsed kujule ronivad ja selle lõhuvad,» teatas linnavalitsuse pressiesindaja Sean Reilly.

Ema Sarah Goodmani arvates oleks kunstnik ja näituse korraldajad pidanud kuju tugevamini kinnitama. Ema lisas, et ta hoidis oma lapsel kogu aeg silma peal.

«Mitte üheski kohas ei tohiks olla kunstiteost, kuhu on oodatud ka lapsed ja siis saatma välja 132 000 dollari suuruse arve teose, eest mis lapse käe all kogemata ümber kukub. Minu laps ei lõhkunud seda kuju meelega, see kukkus talle peale, kuna ei olnud korralikult kinnitatud ja turvaline,» teatas ema.