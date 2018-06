Lorde oma veidrast hääletust esinemisest: inimestel on piinlik vaadata, kui keegi avalikult nii suurt õnne kogeb

Lorde kutsuti MTV VMA galale esinema, kuid jäi tõsiselt haigeks ja kaotas oma hääle. Selle asemel, et esiemist tühistada, otsustas ta, et esineb siiski, lihtsalt veidi teisiti kui ühelt lauljalt võiks oodata - tantsides. Pärast seda esitust vallandus paljudes vaatajates pahameeletorm, kes ei mõistnud, mida nad nüüd täpselt nägid.

Lorde astus enda kaitseks välja ning seletas: «On veidi piinlik näha kedagi nii intensiivset rõõmu kogemas. Palju rohkem kui valu nägemine.. Ja ma arvan, et see ongi põhjus, miks inimesed mu esitust nii murettekitavaks peavad,» arvab ta. «Paljud inimesed said mu peale vihaseks. Ma lihtsalt tantsisid. Ma lihtsalt tantsisisn! Ja ma tantsisin kuradi suure rõõmuga.»