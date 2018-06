Vaat, kes räägib! Rihanna tögas Helena Bonham Carter'i stiilivalikuid

Saates olid veel Sandra Bullock, Cate Blanchett ja Sarah Paulson. Saatejuht küsis külalistelt, kas kõik neist on käinud MET galal, mille peale Rihanna kõvahäälset «jah» hõikas ning Bonham Carter pead raputas. «Sa pole kunagi MET galal käinud!?» avaldas Graham Norton oma imestust. «Ei, ei ole,» kinnitas naine.

«See on selle pärast, et sa kannad SELLISEID kleite,» tegi Rihanna lõbusa kommentaari, mille peale kõik naerma puhkesid. «Ma hakkan nutma!» hüütas näitlejanna. Kuigi Rihanna on tuntud oma ausa ja otsekohese loomu poolest ja kommentaaril võis olla tõepõhi all, oli kommentaar ilmselgelt lõbus huumor. Selle kinnituseks patsutas Rihanna veel Helenale põlvelegi.