Selena Gomez'i ema teab täpselt, millist kaaslast ta tütrele on vaja. Üllatus! See pole Justin Bieber

Selena Gomez (25) elas avalikkuse ees läbi mitu südamevalu, millest paljud seotud endise kallima Justin Bieberiga (26). Noored kohtusid juba 8 aastat tagasi - aastal 2010. Kuigi nende kohtumisest hakati meedias koheselt rääkima millestki palju enamast kui sõprusest, kinnitas Selena pikka aega erinevates intervjuudes, et noorte vahel on tõesti vaid sõprus. Ellen'i jutusaates ütles ta: «Justin on mulle kui väike vend». Siiski sai sõprusest midagi enamat ning nende 8 aasta jooksul on paar kokku ja lahku läinud rohkem kui keegi lugedagi jõuab.

Selena perekond ei kiitnud pärast esimest lahkuminekut enam nende suhet heaks ning pärast eelmisel aastal lühikeseks ajaks taas üles soojendatud suhe mõjus lauljanna emale nõnda nii tõsiselt, et naine sattus lausa haiglasse. Hiljem sõnas ta, et Selena võib elada oma elu nii kuidas soovib, peaasi, et ta on õnnelik, terve ja turvaline. Teadaolevalt pole Justinil ja Selenal praeguseks omavahel enam kontakti ja mõlemad osapooled püüavad edasi liikuda.

Selena tulevaste kallimate omaduste kohta pärides nimetas Mandy ilma pikemalt mõtlemata kolm: «Huumorisoon, perekonnale orienteeritus ja keegi, kes tõesti mõistab elu, mida Selena elab.»

Selena Gomez oli 10 kuud paar ka laulja Abel Makkonen Tesfaye'ga, kes on tuntud lavanimega The Weeknd. Väidetavalt mindi lahku seetõttu, et Selenal olid Justini vastu endiselt tunded. Seda kuuldust pole ükski osapool kinnitanud, ega ümber lükanud.

Selena, nii nagu paljud teisedki kuulsad ja ilusad naised, on avalikkus paari pannud paljude tuntud ja edukate meestega. Näiteks Orlando Bloom. Enamus kuulujuttudest pole aga kunagi kinnitust saanud. Ja mõned suhted olid lihtsalt liiga üürikesed. Kindlalt saab väita vaid, et Selena kallimateks on olnud Taylor Lautner, Jedd, Justin Bieber ning The Weeknd.