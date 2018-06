Muusikutest staarpaar Beyonce ja Jay-Z avaldasid ootamatult ühise albumi ja video

Veidi üle nädala koos ühisel tuuril «On The Run Tour II» esinenud Jay Z ja Beyoncé jahmatasid fänne uudisega ühisest albumist. Kuigi fännidel oli salajane kahtlus, et paari 10. pulma-aastapäeval aprillis võidakse fänne millegagi üllatada, ei osatud sellist uudist praegu oodata. Plaat kannab nime «Everything is love» («Kõik on armastus»), esitajateks The Carters ning albumil on 9 lugu. Video loole «Apes**t» on juba internetis vaadatav.

Muusikavideo autoriks on Ricky Saiz ja filmimislokatsiooniks Louvre'i kunstimuuseum Pariisis.

Kontserdil ilmusid ekraanidele kirjad «album nüüd ilmunud» ning Beyoncé selgitas publikule: «Te olete kõik andnud meile nii palju armastust, igal korral kui me esineme. Meil on teile midagi erilist. Me tahame, et te oleksite esimesed, kes saaksid kogeda meie uut projekti.» Õhutades publikut kümnest üheni lugema, pärast mida esitas paar esimese loo uuelt albumilt.

Jay Z'l ja Beyoncé'l on kolm ühist last ning abielus on oldud juba üle kümne aasta. Mõned aastad tagasi levisid kuuldused, et mees on naist petnud. Tol korral ei suudetud kindlat kinnitust saada, kuid mõlemad muusikud on oma viimastel plaatidel kõnelenud südamevalust ja raskustest, mis truudusemurdmisega nende abiellu on tulnud, seeläbi juhtunut ka kinnitanud. Lisaks on paar avalikult rääkinud, et on pidanud elama läbi mitmeid raskeid aegu, kuid üksteisele pühendudes, armastades ning terapeudi abiga on suhted taas korda saada.