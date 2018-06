PÄEVA NUNNU: Klaudia Tiitsmaa näitab kasvavat beebikõhtu

27-aastane näitlejanna postitas Instagrami imearmsa foto, kus suvekleidi alt paistab beebikõht. Klaudia elukaaslane ja lapse isa on Vallo Kirs, kes on samuti Ugala teatri näitleja.

Vaid loetud päevad tagasi kirjutas Klaudia enda ja Vallo kohta: «Selline tunne on, et kohtusime Valloga märksa varem kui me üldse kohtuda oleksime saanud. Et justkui juba eelmisel sajandil.. eelmiste inimestena või veel varem.»