Pildid ja video: tänavune Kiviõli motofestival tõi ekstreemsused nii rajale kui raja äärde

Eesti võimsaim motokrossipidu toimus Kiviõli Seikluskeskuses juba 11. korda. Kokku võistles Kiviõlis üle 300 võistleja 22 riigist. Külgkorviga krossitsiklite maailmameistrivõiste etapi näol on tegemist kõige kõrgemal tasemel Eestis toimuva motokrossivõistlusega, mis on aastatega saanud Eesti motospordi tunnusürituseks. Koos külgkorvide MM-etapiga näegi ka seekord quadracerite Euroopa meistrivõistluste etappi. Publik sai nautida mäkketõusu Eesti meistrivõistlused ning soolotsiklite öökrossi. Esimese päeva lõpetasid peotelgis võimsa peoga ansamblid 2 Quick Start ja Up The Sky.