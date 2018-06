Soome gei-missivõistluse võitja: mitmed arstid on mind mu orientatsiooni tõttu ravimast keeldunud

Iina kannatab polüskleroosi all ning mitmed Soome arstid on keeldunud teda ravimast, sest neil on olnud tema seksuaalse orientatsiooni osas negatiivne eelarvamus. Iinaga sarnaseid kogemusi on ka teistel Soome LGBTQ kogukonda kuuluvatel inimestel. Karinen kasutab oma võitu ning seksuaalse-võrdõiguslikkuse eeskõnelejaks oleja positsiooni, et aidata kaasa Soomes ning sealses tervishoius valitseva diskriminatsiooni lõpule.

«Tahan külastada ka koole, et arutada seksuaalsuse ning sooliste probleemide üle, sealhulgas tahan rääkida ka kiusamisest,» sõnab südikas neiu. Südameasjaks on võtnud ka transsoolisuse legalisatsiooni Soomes.

Inimesed Soomes peavad taluma aastastepikkust vaimset kontrolli ja lõpuks sunniviisilist steriliseerimist, kui soovivad saada transsooliseks tunnistatuks. Mitmed võrdõiguslikkuse eest võitlevad organisatsioonid on Soomet selliste seaduste eest laitnud ja avaldanud kahjutunnet, et riik on ebaõnnestunud sooliste õiguste tagamisel.

Värske missivõistluse võitja arvab, et Soome on «enamjaolt võrdne». Hoolimata sellest, et on palju probleeme, on viimastel aastatel tehtud suuri edusamme.