Catherine Zeta-Jones'il on alandlikkusest kõrini: ta ei kavatse vabandada oma vara, välimuse ega abikaasa pärast

Oscarivõitja Catherine Zeta-Jones, kes on näidelnud ligemale kolmekümnes filmis, pihtis The Mirror'ile antud intervjuus, et on õppinud oma saavutuste üle uhkust tundma. «Ma ei ole enam alandlik. Mul on sellest kõrini. Ausalt. «Mul on kahju, et ma olen rikas. Väga vabandan, et abiellusin filmistaariga. Andke andeks, et ma pole kõige koledam.» Ei mingit vabandamist enam. Aitab! Ainus, mis mulle nüüd oluline on, on mu töö,» sõnab ta.

«Ma armastan oma tööd ja kogu mu ülejäänud elu on puhas rõõm, sest mul on kaks imelist last ja terve, õnnelik abikaasa. Kõik on hästi ja ma ei kavatse ka selles osas tagasihoidlik olla.»

Näitlejanna märgib, et on pärit keskklassi perest: «Ma töötasin ja nägin vaeva, et jõuda siia kus olen täna.» Lisades, et oli palju aastaid liigse alandlikkuse ohver. «Kui oleksid näiteks sportlane ja võidaksid auhinna, ütleksid endale: «Kurat võtaks! See oli mu parim etteaste ja ma rokkisin!» Samas, kui näitlejad mõtlevad: «Oi, ma väga vabandan ja aitäh. kas ma tohin öelda aitäh?»»

Catherine Zeta-Jones on Eesti vaatajatele tuntud filmidest «Zorro mask», «Zorro legend» ja «Ookeani 12». Ta on abielus näitleja Michael Douglasega, kellega on kaks last: tütar ja poeg. Mõlemad lapsed on otsustanud jätkata vanemate jälgedes ning pürgivad näitlejaks.