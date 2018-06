Juku-kalle Raid pääses eluga liiklusõnnetusest: kuue nädala pärast võin juba joosta ringi nagu ergas põder

«Ma olen kukkunud helikopterist raamaturiiulisse ja sõitnud rongiga – kui lõppesid rööpad – vastu puud, uppunud trammiga jõkke, olnud ka ühes surnuaias tapmise eesmärgil maasse kaevatud (minu tapmise segasid ära noorpaar ja miilits) ja siis välja ujund volgasse uppund parvelt, kus paljud surma said jne, aga Jumal üllatab,» kirjutas Juku-Kalle Facebooki.

«Esimest korda elus õnnestus jalgrattaga kiirabiauto alla jääda! See on hea uudis! ma olen muutunud konservatiivsemaks! Täna inimohvreid ei olnud, Kaatja pani Voltareni peale,» täpsustas kirjanik juhutnut.

Sõbrad lohutavad: «Aha ikka juhtub, näe Tanel Padar suutis oma ratta päris pilbasteks sõita, nati tuli tohterdada ja lavaleminekust see õnnetus igatahes ei päästnud».

Kuid eluga pääsemine ei olnudki nii kerge. «Aga ma vean kihla, et luu on katki. Peab kunagi emosse minema, õigemini lasta ennast tassida, kuna liikumine on täiesti võimatu,» lisas Juku-Kalle.