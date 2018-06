Teismeline näitleja kihutati Twitterist homofoobsete kommentaaridega minema

Nii mõnedki inimesed on aga Millie kaitses välja astunud, öeldes, et homofoobsed süüdistused on nõmedad ja isegi ohtlikud.

Praegusel juhul jääbki arusaamatuks, millest Millie vastana kampaania alguse sai. Üks populaarne teooria on see, et tegu on ülekäte läinud naljaga.