Superstaarisaate Anette Maria: kõik justkui loksuks paika lõpuks

Elu24 uuris, kuidas Anette Marial peale Superstaarisaadet läinud on. Väidetavalt on noore lauljatari elu läinud veel huvitavamaks. «Peale Superstaarisaadet on elu mulle pakkunud palju positiivset. Tunne on olnud selline, et kõik justkui loksuks paika lõpuks – väga mitmekülgsed nädalad on järgnenud saates osalemisele,» lausus neiu.

Tänavuses Supersaatisaates tekkis väga kokkuhoidev seltskond. «Oleme aega veetnud teiste finalistidega korduvalt peale superfinaali ja ma olen päris kindel, et enamikega jäämegi pikaajalisteks sõpradeks – loodetavasti saame veel ka aastate pärast ka laval kokku,» ütles Anette Maria.

«Juba sel suvel on meil plaanis näiteks Merepäevadel ühisesinemine ja mõnega olen juba praeguseks jõudnud koos esinemas käia. See on väga huvitav, kuidas me justkui planeerime kõik üksteist toetades muusikamaastikul läbi lüüa,» räägib Anette Maria.

Mihkel Raua üks favoriite Anette Maria Rennit räägib, et saab nüüd igapäevaselt pühenduda oma muusikale. Juuni alguseks sai tal ka ülikooli esimese aasta edukalt tehtud. «Sinnamaani hoidsin muusikaga tegelemist ja ülikoolielu balansis,» täpsustab kaunitar.

Ja Anette suvi tuleb tõenäoliselt tihe. «Suve jooksul on plaanis ikka täiega tööd teha – kirjutada laule, esineda ja arendada enda oskuseid. Varsti saan ka oma bändi kokku,» lisab Anette Maria

Hetkel tegeleb Anette Maria just sellega, et jõuda selgusele, millisesse žanri võiks ta tulevikus enda lugudega kuuluda. «Hetkel ma mix’in oma esinemistesse pop’i ja rock’i. Viimane on mulle südamelähedasem, aga mul on ka teatud oma lemmikud pop žanrist,» täpsustab tütarlaps.

Anette Maria ootab loomulikult ka koostööpakkumisi produtsentidelt «Kirjutan laule ka ise ning tegelen sellega, et leida see keegi, kellega klapiks selle osas koostöö. Nii et, vabalt võib ühendust võtta minuga,» ütleb ta.

Tänaseks on ta teinud ka mõned esinemised ja mõned on ees. «Vaikselt tuleb ka juurde pakkumisi. Varsti on mu artistiprofiil üleval Artist3 lehel, kust saab mind väga lihtsalt esinema kutsuda,» lisab Anette Maria

Aitäh @balbiinojaatis 💯❤ A post shared by Anette Maria Rennit (@anettemariarennit) on Jun 14, 2018 at 12:58am PDT