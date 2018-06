Kiire vananemine! Marta Laani ei tunne äragi

See ei ole Crocsi reklaam.Need on Merike ja Toivo abielupaar Andrus Kivirähk’i uuest näitemängust “Isamaa pääsukesed” !Meil on täna esietendus! 🇪🇪 #ev100 #andruskivirähk #draamateater #nargenfestival #suvicrocsides #taavigapaaris #keila

A post shared by Marta Laan (@martalaan) on Jun 15, 2018 at 10:33am PDT