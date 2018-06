Sillamaa ebaedust Eurovioonil: ma ei saanud bussiga sõita, sest inimesed olid nii vihased

Sillamaa meenutas Vikerraadio saates «Aeg peatub», et nuttis pärast võistlust lahinal, kuid eestlaste suur pettumus jõudis talle kohale kodumaale naastes. «See inimeste tohutu viha ja see, et ma ei saanud isegi bussiga sõita, sest inimesed olid nii vihased,» rääkis Sillamaa, kuid lisas, et ta ei heida seda inimestele sugugi ette. «Ma olen ju kõrvalt näinud, kuidas minu vanaonu läheb spordivõistlusi vaadates väga närvi, kui keegi midagi valesti teeb. See on puhas emotsioon, mida ei saa inimestele ette heita,» ütles ta MENU vahendusel.