Aga esimene ametlik hümn loodi 1998. aastal Prantsusmaal toimunud turniiri jaoks. Selleks oli «La Cour des Grands (Do You Mind If I Play)», mida esitasid Youssou N'Dour ja Axelle Red.

Jalgpall on rahvusvaheline spordiala ja MMi jälgib sadu miljoneid inimesi maailmas. Selle tõttu on MMi laulude esitajateks ka mitmed maailmakuulsad staarid, nagu Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin, Queen, Toni Baxton ja isegi näitleja Will Smith.

Will Smith laulab Venemaal toimuva MMi ametlikku laulu «Live It Up» FOTO: Marco Ugarte / AP

Kuula kõiki laule, mida on alates 1962. aasta MMist kasutatud.

Tšiili, 1962

«El Rock del Mundial», Los Ramblers

Inglismaa, 1966

«World Cup Willie (Where in this World are We Going)», Lonnie Donegan

Mehhiko, 1970

«Fútbol México 70», Los Hermanos Zavala

Saksamaa, 1974

«Futbol», Maryla Rodowicz

Argentiina, 1978

«El Mundial», Buenos Aires Municipal Symphony

Hispaania, 1982

«Mundial '82»

Mehhiko, 1986

«A Special Kind of Hero», Stephanie Lawrence

«Hot Hot Hot», Arrow

«El mundo unido por un balón», Juan Carlos Abara

Itaalia, 1990

«Un'estate italiana (To Be Number One)», Edoardo Bennato and Gianna Nannini

USA, 1994

«Gloryland», Daryl Hall and Sounds of Blackness

«We Are the Champions», Queen

Prantsusmaa, 1998

«La Cour des Grands (Do You Mind If I Play)», Youssou N'Dour & Axelle Red

«La Copa de la Vida (The Cup of Life)», Ricky Martin

«Carnaval de Paris», Dario G

«Together Now», Jean Michel Jarre and Tetsuya Komuro

Lõuna-Korea ja Jaapan, 2002

«Anthem», Vangelis

«Boom», Anastacia

«Let's Get Together Now», Voices of KOREA/JAPAN

«Vamos Al Mundial», Jennifer Peña

Saksamaa, 2006

«Zeit dass sich was dreht (Celebrate The Day)», Herbert Grönemeyer ja Amadou & Mariam

«The Time of Our Lives», Il Divo ja Toni Braxton

«Hips Don't Lie», Shakira ja Wyclef Jean

«Love Generation», Bob Sinclar ja Gary Pine

«Arriba, Arriba», Ana Barbara, Mariana Seoane, Anaís Martínez, Pablo Montero

Lõuna-Aafrika, 2010

«Sign of a Victory», R. Kelly ja Soweto Spiritual Singers

«Waka Waka», Shakira ja Freshlyground

«Wavin' Flag», K'Naan

Brasiilia, 2014

«Dar um Jeito (We Will Find a Way)», Carlos Santana ja Wyclef & Avicii & Alexandre Pires

«We Are One (Ole Ola)», Pitbull ja Jennifer Lopez & Claudia Leitte

«Tatu Bom de Bola», Arlindo Cruz

«La La La (Brasil 2014)», Shakira ja Carlinhos Brown

«Magic in the Air», Magic System ja Chawki

«Adrenalina», Wisin, Ricky Martin ja Jennifer Lopez

«Time of Our Lives», Ahmed Chawki

«The World Is Ours», David Correy ja Monobloco

Venemaa, 2018

«Live It Up», Nicky Jam ja Will Smith ja Era Istrefi

«Colors», Jason Derulo ja Maluma

«Positivo», J Balvin ja Michael Brun