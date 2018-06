Hiinlased: Einsteini rassism ei solva meid, sest ta külastas Hiinat halval ajal

Einstein reisis 1922. – 1923. aastal Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias, kirjeldades oma päevikutes, mida ta seal nägi, teatab The Guardian.

«Hiinlased ei istu süües laua taga nagu eurooplased, vaid kükitavad nagu teeksid häda. Nad on vaiksed ja tagasihoidlikud, jättes mulje, et nende mõttetöö on aeglane ja nad ei saa toimuvast aru. Isegi lapsed jätavad kummalise mulje,» kirjutas Einstein.