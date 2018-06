Koolitüdruk lahkus ülemuse ähvarduse pärast töölt

Nõudepesijana tööle asunud Emily arvas, et ülemus teeb nalja, kui ta sai sõnumi, kus ta kurdab tüdruku näol olevate ebasobivate märkide pärast. Tüdruk sai pärast aru, et ülemus peab silmas tema näos olevat aknet, kirjutas Mirror .

Aga teismeline tüdruk, keda niigi koolis tema vinnide pärast kiusatakse, sai õuduse osaliseks, kui ta sai aru, et Imposta Coffee omanik Elicha Scott on täiesti tõsine.

Emily ema Tracey Yates ütles, et ta oli sõnumitest šokeeritud ning lisas, et kommentaarid tüdruku akne kohta alandasid tema enesehinnangut veelgi.

Teismeline tüdruk loobus sõnumi saamise järel oma tööst ja vabandast kõikide võimalike vigade eest, millega ta võis hakkama saada. Tüdruk seletas ka, et tal on akne ja et ta pole alkoholi puutunud.

Tracey rääkis: «Ma tunnen talle kaasa. Ta on kõva töötaja. Enda klassi parim õpilane. Emilyil on akne, mis katab tema nägu, kaela ja selga. Teda on ka koolis selle pärast kiusatud, aga praegu on tegu täiskasvanud inimesega.»