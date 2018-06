Briti poppstaar nimetas emaks olemist põrguks

36-aastane Paloma Faith on alati olnud emadusest rääkides väga avameelne olnud. Peale emaks olemiste raskuste, üksindustunde ja isiklike piinade rääkis Paloma ka, et ta pidi emaduspuhkuse pooleli jätma, kui laulja raamatupidaja teatas, et tal on rahad otsa saamas.

Kui Paloma 2016. aastal emaks sai, siis ütles ta: «Ärge saage minust valesti aru, ma armastan oma last, aga see on põrgu.»

«Ükskõik, kui palju abi sa saada, mitte keegi ei oska selgitada, kui üksik on see tunne, kui sa ärkad öösel üles, et last rinnaga toita, ja sa veedad tunde üksinda, omaenda mõtetega. Sa kaotad mingis mõttes tahte elada, sest su hormoonid ajavad sind hulluks ja su abikaasa lihtsalt norskab sinu kõrval. See tekitab vastikust,» rääkis naine Daily Maili vahendusel.

Kuigi lauljanna on esimese lapse kasvatamisel olnud väga avameelselt karm, siis on ta öelnud, et ta tahaks veel lapsi saada.