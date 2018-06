Katrin Lust sai šoki, kui kuulis jutte EKREga liitumisest

Lumepall hakkas tõenäoliselt veerema kui kodanikuaktivist Alari Rammo avaldas säutsu suhtlusvõrgustikus Twitter. Rammo väitel uuris EKRE poolt tellitud küsitlus tema arvamust Katrin Lusti kohta. «Selle uuringu kohta ei oska mina midagi öelda, peate küsima täpsemalt EKRE käest,» sõnab Lust. Teatele reageerisid mitmed ajakirjanikud, kes kinnituste või vastuväidete saamiseks saatejuhi poole pöördusid.

EKRE küsitlus uuris, mida ma arvan mh Katrin Lustist (Märt Sults ja Peeter Ernits olid ka valikus lisaks oma tüüpidele). Ei no minugipoolest. — alari rammo (@alarirammo) June 15, 2018

Esimese ühendust saanud ajakirjaniku väitest šokeerituna, mõtles Katrin tõesti esmalt, et tegemist on pahatahtliku valeinfo levitamisega. «Minu elus on kaks asja, millega mulle üritatakse haiget teha: mind võrreldakse Võsapetsiga ning öeldakse, et olen populist nagu EKRE.»

Alari Rammo andis Elu24le kommentaari, milles selgitas oma järelduste tagamaid: «Tegu oli Norstati (panel.ee) veebiküsitlusega, kus oli hulk maailmavaatelisi küsimusi, mis ma ühest või teisest asjast arvan. Vist neljane skaala paarikümne inimese usaldusväärsuse ja meeldivuse kohta.» Kuna enamus Enamasti oli tegu EKRE poliitikutega, järeldas mees, tegemist on erakonna tellitud küsitlusega. «Miks peaks keegi teine nii põhjalikku EKRE maineanalüüsi tegema,» lisades, et täpsustusi saab EKRE'lt. «Lust oli üks neist nimedest, kes jäi EKRE-välistest silma. Veel oli paar keskerakondlast: Leo Kunnas, Siiri Sisask ja hulk mulle tundmatuid.»

Katrinil on just praegu käsil mitme tuntud poliitiku hämarate tegemiste päevavalgele toomine, seega võib selline seostatus EKRE'ga, või üldse mõne erakonnaga, nii Katrini kui «Kuuuurija» saate meeskonna mainet kahjustada. Vaatajat võib saada valearvamuse ning jääda muljele, justkui tegemist poleks erapooletu ajakirjanikuga. «See on alatu laim!» sõnab ta.

Elu24 reporterile kinnitab Katrin, et mingit seostatust tal EKRE ega ühegi teise erakonnaga pole. Eesti ühiskonna ja inimeste elu paremaks muutmine, läbi raskete ja saladuses hoitud teemade käsitlemise, on põhjus, miks Katrin hommikuti ärkab. Kinnitades, et hoolimata raskustest, armastab ta oma tööd: «Ma ei mõtle üldse poliitikasse astumisest. Ma pole veel nii vanagi, et seda teha. Olen täies elujõus noor ajakirjanik, kes teeb oma tööd südamega,» kõlab «Kuuuurija» saatejuhi hääletoonis kindlameelsus ja kirg.

Katrin Lust leiab, et uurida ja küsida võib kõike kuid informeerimata järeldusi nende põhjal ei tasu kunagi teha.