Brigitte Macroni tütar: mu ema oli 39-aastane, kui tal tekkis 15-aastase Emmanuel Macroniga suhe

The Timesi teatel on see esimene kord, mil Brigitte pereliige räägib tema suhtest endast märgatavalt noorema mehega.

«Nad olid üksteisest lummatud ning oli aru saada, et neil oli raske, sest üks oli õpetaja ja teine alaealine õpilane,» sõnas 34-aastane Tiphaine Auziere Prantsuse TV3 kanalil näidatud dokumentaalfilmis.

Brigitte Macron ja ta tütar Tiphaine Auziere (vasakul) FOTO: Philippe Huguen / AFP/Scanpix

Prantslanna teatel sai ta oma ema ja Emmanuel Macroni suhtest teada, kui ta vanem õde Laurence tuli ükskord koolist koju ja teatas emale, et ta klassis on hull poiss, kes teab nende pere kohta peaaegu kõike.

Emmanuel Macron oli 1993. aastal 15-aastane kui talle jäi silma kirjanduse ning prantsuse ja ladina keele õpetaja Brigitte Auziere.

Emmanuel ja Brigitte Macron mais 2018 FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

1994. aastal teatas Emmanuel oma vanematele, et ta armastab endast 24 aastat vanemat õpetajat. Vanemad pöördusid õpetaja poole ja nõudsid, et naine nende pojast eemale hoiaks.

Amiens’ist pärit Emmanuel Macron läks pärast keskkooli lõppu Pariisi, kus ta õppis mitmes kõrgkoolis. Järgneval kümnel aastal, 1994 – 2004, sõitis Brigitte Auziere nii sageli kui sai Amiens’ist Pariisi.

Brigitte Macron juunis 2018 FOTO: Dimitar Dilkoff / AFP/Scanpix

Tiphaine Auziere’i teatel oli ta ema ja Emmanueli suhe alguses üsna probleemne, sest nende vanusevahe oli suur ja üsna palju oli neid, kes sellise suhte hukka mõistsid.

«Brigitte'il oli julgust jääda Emmanueli kõrvale ja ta ei kartnud hukkamõistu,» sõnas Brigitte’i sõber Pascale Bourdrel dokumentaalfilmis.

Filmi kohaselt kohtus Brigitte Auziere üha sagedamini Emmanuel Macroni vanematega, kes ta lõpuks omaks võtsid ja ei teinud enam nende suhtele takistusi.

Samuti leppisid naise kolm last, tütred Laurence ja Tiphaine ning poeg Sebastien ema noore kallimaga.

Emmanuel ja Brigitte Macron FOTO: LUDOVIC MARIN / AFP/scanpix

«Kui ma peaksin maalima pildi armastusest, siis ma kirjeldaksin oma ema ja Emmanueli suhet. Kui nad on koos, siis nende jaoks ümbritsevat maailma nagu ei oleks olemas,» sõnas Brigitte’i tütar.

Brigitte ja Andre-Louis Auziere abiellusid 1974. aastal ja lahutasid 2006 ning Brigitte ja Emmanuel Macron abiellusid 2007.

Tiphaine Auziere’i sõnul läksid ta vanemad lahku sõbralikult lootes, et nad lahutusega oma kolme last väga ei traumeeri.

Oli neid, kes arvasid, et väga suure vanusevahega abielu ei pea vastu ja nad lahutavad kiiresti. Viidati ka, et Brigitte’i kõige vanem laps, poeg Sebastien on kaks aastat Emmanuel Macronist vanem.

Emmanuel Macron FOTO: LUDOVIC MARIN / AFP/scanpix

Brigitte Macroni lapsed saavad umbes endavanuse kasuisaga väga hästi läbi, Tiphaine ja Laurence olid 2017. aastal Macroni valimiskampaanias väga aktiivsed.

Tiphaine Auziere on mitmel korral astunud oma ema kaitsele, kui avalikkuses on kritiseeritud ta suhet presidendiga. On neid, kelle arvates nägi Brigitte juba aastaid tagasi ära, et Emmanuel on ambitsioonikas ja koos selle mehega võib ka tema kuulsaks saada.

Tiphaine Auziere ja ta elukaaslane Antoine Choteau FOTO: Thibault Camus / AP/Scanpix

Brigitte Macron uues dokumentaalfilmis ei esine, kuid andis oma tütrele ja sõbrale nõusoleku seal selgitusi jagada.

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron (sündinud 21. detsembril 1977 Amiensis) on alates 14. maist 2017 Prantsusmaa president ja Andorra kaasvürst. Ta on endine investeerimispankur.

Ta oli 26. augustist 2014 kuni 30. augustini 2016 Prantsusmaa majandus-, tööstus- ja e-majandusminister.