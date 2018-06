Kallimast lahku läinud Elina Born tahab juba olla kolmekümnendates enesekindel naine

Kaunis Elina Born näib vaatajatele väga enesekindla ja iseteadliku noore naisena. Meelelahutussaates «Su nägu kõlab tuttavalt» uskumatuid etteasteid teinud Elina on üllatuslikult avaldanud, et just saates osalemine on muutnud teda palju enesekindlamaks, nii oma välimuse kui esinemiste suhtes. Eelmise aasta novembris oli veetlev lauljanna ka Anne&Stiili kaanestaariks, kus häbenemata oma kaunist dekolteed näitas.

2015. aastal esindas Elina koos Stig Rästaga Eestit Eurovisioonil. Suureks etteasteks valmistudes võttis Elina kaalust alla ning täiendas juba olemasolevaid kehavõlusid. Abiks eratreener Mirko Miilits. 2017. aastal taas Eesti Laulul osalenud neiu figuuris märgati jälle muutust ning nii meedia, kui fännid olid kiired kommenteerima. Avaliku elu tegelane küll, kuid tegemist on ju siiski noore naisega, kel vanust praeguseks kõigest 23-aastat. Sedasorti kõrgendatud avalik tähelepanu välimuse või kehakaalu suhtes ei mõju kellelegi hästi.

A post shared by ELINA BORN (@elinaborn) on Feb 15, 2018 at 8:29am PST

Ometi on noor naine eeskujuks paljudele ning teemast avalikult rääkinud, lisades, et kaalukaotuse motivatsioon oli eelkõige soov tervist parandada. Eelmise aasta Anne&Stiili novembri numbris avaldas ta, et on tegelikkuses tundliku natuuriga: «Tegelikult olen väga õrna hingega, küllap ma oskan selle siis ära peita.»