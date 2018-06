Lepatriinu ehk Triinu Paomets sai laiemale publikule tuntuks pärast osalemist 2016. aasta Noortebändi konkursil. Tänavu nomineeriti Eesti Muusikaauhindadel lausa kahes kategoorias: Aasta Indie Album ja Aasta Debüütalbum. Pärast Noortebändi on noor naine alustanud edukat muusikukarjääri ning kinnitanud kanda millegi värske ja seninägematuna.

Omanäoline artist, kelle taga peitub uskumatu jõud nii naise kui inimesena, usub oma loomingu erilist jõudu liigutada mägesid: «Ma olen täheldanud, et kõik, mida ma loon või kirjutan, muutub varem või hiljem minu reaalsuseks. Ka «Up the Sky» on puhtalt visandus sellest, et minu karjääris on puhumas uued tuuled,» kirjeldab ta.

Helgetest tunnetest ei saa üle ega ümber, seetõttu on selleski laulus armastusloo hõngu ning kõigil on oma rada, mida mööda rännata. «Tuleb lasta minna ja usaldada elu,» nendib Triinu.

Hetkel toimetab Lepatriinu usinasti stuudios koos trummar-klahvimängija Uku Kübaraga ja valmistub sügisel tormina maad vallutama. «Lepatriinu karakteri värskus on kindlasti midagi, mis tõuseb esile ja mõjutab praegust Eesti naisartistide arsenali. Lepatriinu muusika ei ole ilustatud, see ongi täpselt see, kes ta ise on - julge ja uuendusmeelne,» kommenteerib Lepatriinu plaadifirma No Angel Records’i esindaja Kristine Kebbinau.

Lepatriinu kuulub eelmisest aastast Taani indie-plaadifirma No Angel Records artistide nimistusse. No Angel Records on varasemalt koostööd teinud ka artistidega nagu Avoid Dave, Rainer Ild, The Boondocks ja teised.

