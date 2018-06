Sotsiaalmeedia: kas Putin kandis karvast rinnahoidjat?

Sotsiaalmeedia kasutajad tegid nalja, et kas Putinil on ülikonna peal karvane rinnahoidja.

«Kas keegi kavatseb Putinile öelda, et ta nagu kannaks rinnahoidjat? Ei? See ei ole rinnahoidja, kuid mikrofonid jätavad sellise mulje,» teatas üks Twitteri kasutaja.

Teine lisas, et Putin on millegipärast tähistanud oma rindade asukoha ära karvaste tupsudega.

Veel üks isik teatas, et Putini rinnad on nii suured ja karvased, et paistsid ülikonnast välja.