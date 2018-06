GALERII Jalgpalli MMi kaks nägu: naised bikiinides ja üleni kaetuna

Araablannad said esmakordselt võimaluse vaadata jalgpalli Venemaal staadionil, kuna viis kuud tagasi kehtestati Saudi Araabias seadus, mis võimaldab naistel vaadata avalikult spordisündmusi.

«Naiste riietus näitab, millisest kultuuriruumist nad pärit on. Sellisel suurel sündmusel nagu MM tuleb see hästi esile,» laususid fotograafid.

Nii Venemaa jalgpallifännid, poliitikud kui ka president Vladimir Putin rõõmustasid Vene koondise võidu üle. Jalgpallieksperdid sõnasid, et Venemaa ja Saudi Araabia on nüüdse MMi kõige nõrgemad meeskonnad, kuna on FIFA edetabelis vastavalt 70. ja 67. kohal. Sellest hoolimata õnnestus vene jalgpalluritel saada võit.