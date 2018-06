Kas mõned tähed tuleks Hollywoodi kuulsuste alleelt maha võtta?

60 aastat vanal Hollywoodi kuulsuste alleel, mida külastab aastas 10 millionit turisti, on oma tähed Natsismi aktivisti, mõrvaril ja paaril vägistajal ja veel paaril staaril, keda süüdistatakse seksuaalses ahistamises.

Fotograaf Robert Lang on Hollywoodi kuulsuste allees igati pettunud. «Miks ma peaks tahtma mäletada vägistajat Bill Cosby`t?» küsib mees. Lang nimetas Hollywoodi kuulsuste allee (Hollywood Walk of Fame) ümber Hollywoodi häbistatute alleks: Hollywood Walk of Shame.