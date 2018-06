Pildid: kurt oraakelkass Achilleus ennustab MMi avamängu võitu Venemaale

Venemaa MMi kohtumiste eelselt ennustab tulemusi Peterburi Ermitaaži muuseumi valgekarvaline kurt kass Achilleus, kes nüüd ennustas, et avamängu võidab Venemaa koondis, teatab mtv.fi.

Ennustajakassi ette pandi kaks kaussi kassitoiduga, millest ühe juures oli Venemaa ja teise juures Saudi Araabia lipp. Kass valis pärast mõningat kõhklust Venemaa lipuga kausi, mis ennustamise läbiviijate sõnul on viide, et mäng on Venemaale edukas.