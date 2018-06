Kesha süüdistas produtsenti Katy Perry vägistamises

Kohtudokumendid juhtumis Kesha ja Dr Luke'i, kelle pärisnimi on Lukas Gottwald, anti sisse New Yorgis, ning seal on kirje, kus Kesha saatis Lady Gaga'le tekstsõnumi, milles ütles, et muusikaprodutsent vägistas Katy Perry, vahendas Metro.

Dr Luke on neid süüdistusi eitanud.

Katy Perry MET galal. FOTO: Eduardo Munoz / Scanpix

Väljaanne The Blast sai kohtudokumentide koopiad enda valdusesse ja seal oli kirjas: «26. veebruaril 2016 saatis Kesha tekstsõnumi Stefani Germanottale ehk Lady Gaga'le, mis sisaldas valeväidet nagu oleks Luke naise vägistanud. Kesha valetas ka, et Luke vägistas Kathryn Hudsoni ehk Katy Perry.» Sellele lisaks oli dokumentides kirjas, et pärast seda sõnumivahetust hakkas Lady Gaga Kesha õhutamisel Luke'i kohta halvustavat informatsiooni levitama.

Perry on juhtumi kohta küsitluse andnud ja kirjutanud ka avalduse, kuid selle sisu ei ole veel avaldatud. Küll aga ei ole lauljanna mitte kunagi avalikult Luke'i seksuaalses ahistamises süüdistanud. Perry lõpetas kunagi Luke'iga koostöö, öeldes siis, et ta otsustas lihtsalt pesast lahkuda.

Kesha loobus seksuaalse ahistamise kohtuasjast Luke'i vastu 2016. aasta augustis. Lauljanna on ametlikult loobunud kõikidest seksuaalse ahistamise süüdistusest mehe vastu, keskendudes nüüd vaid professionaalsetele nõudmistele.

Ega Dr Luke ka niisama käed rüpes ei passi. Kuna Kesha tõttu ringles aastaid muusikatööstused kuulujutud sellest, et mees on kedagi vägistanud, siis on ta esitanud Kesha vastu laimu levitamise osas süüdistuse, mis on talle väidetavalt maksma läinud 50 miljonit dollarit. See on ka summa, mida Luke nüüd kohtu kaudu Keshalt välja nõuab.