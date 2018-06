GALERII Kuninglik hängimine: kuninganna Elizabeth tegi erandi ja võttis hertsoginna Meghani tööle kaasa

Briti meedia teatel Elizabeth II-le Meghan meeldib, kuna on avatud, oskab hästi suhelda, on maitsekas ja õpib kiiresti ega tee häbi nagu mõned varasemad kuninglikku perre abiellunud naised.

Õukonnaekspertide teatel on see ebatavaline, et Elizabeth II võttis Sussexi hertsoginna oma visiidile kaasa, sest tavaliselt ei võta ta oma pere nooremaid liikmeid kaasa. Tal ei ole kombeks kutsuda pereliikmeid ka endaga kuningliku rongiga sõitma.