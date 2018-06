Uudo Sepp uuest põnevast proovikivist: see on nii äge, olen õnnelik!

Värske superstaar Uudo Sepp räägib Elu24-le antud videointervjuus, et pakkumisi ja enda proovilepanekuid tuleb talle pidevalt. «Täna hommikul ärkasin «Terevisiooni» pärast lausa kell 5 hommikul ja see on minu jaoks liiga vara,» räägib Uudo.



Samas tunnistab ta, et on pakkumisi, mis teda ergutavad. «Näiteks surfiväljakutse: see on nii äge uus võimalus. Seda enam, et olen surfamise peale varem mõelnud. Võimalus teeb mind väga õnnelikuks,» avaldab noormees rahuolu sülle kukkunud võimaluse üle.