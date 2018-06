Soome kohus alkokullerile: isegi väga kõva viinanina ei oleks suutnud seda kogust ära juua, mis sa Eestist tõid

Mees teenis välismaalt toodud alkoholi müües kasu, kuid riigil jäi selle pealt maksuraha saamata. Kohus määras, et mees peab riigikassasse maksma 17 600 eurot, mida ta sai alkoholi müügist ning 14 000 eurot maksmata jäänud maksude eest.

48-aastane mees eitas kohtus, et ta oleks Eestist alkoholi toomisega ja selle Soomes müümisega midagi kuritegelikku korda saatnud. Soomlane lisas, et ta tõi alkoholi enda tarbeks, kuna ta on suur pidutseja.