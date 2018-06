Pildid ja video: Argentina vutistaaril Lionel Messil on iraanlasest teisik

Üks neist staaridest on Argentina jalgpallur, 30-aastane Lionel Messi, kellel on teisik 25-aastase iraanlase Reza Parasteshi näol, teatab AFP.

Iraanlane, keda kutsutakse vale-Messiks, on argentiina jalgpallistaari Lionel Messiga väga sarnane. Ta kannab sageli Hispaania kõrgliiga klubi FC Barcelona särki ja teda peetakse Messiks.

Iraanlast näinute sõnul ei saa kohe aru, et tegemist ei ole tõelise Messiga, sest nii näokuju, soeng kui habe on sel mehel nagu tuntud argentiinlasel.

Vene meedia teatel arvasid teisipäeval Punasel väljakul olnud inimesed, et tõesti suur staar Messi isiklikult on seal ja nad tahtsid temalt autogrammi saada.

Juhtumi tunnistajaks olnud Iraani ajakirjanik Reza Kaasteh teatas, et politsei ei arreteerinud ta kaasmaalast, vaid viis ta hullunud rahva eest ära.

Veel olid politseinikud palunud Parasteshil hakata Venemaal olles kandma maski, et ta taas kaost ei tekitaks.

Messiga sarnane Parastesh on on oma kodumaal sageli probleeme tekitanud.

Näiteks 2017.aasta mais jäi tema tõttu Iraanis Hamedanis seisma liiklus, kuna iraanlased arvasid, et argentiinlasest jalgpallistaar on seal. Paljud kohalikud tahtsid koos vale-Messiga selfi teha.

Eurospordi kanal on mitmel korral kogemata oma leheküljel ja sotsiaalmeedias jalgpalliuudist edastades kasutanud õige Messi pildi asemel vale-Messi fotot.

Iraanlase sõnul on temast saanud omaette kuulsus.

«Mind kutsutakse sageli televisiooni ja raadiosse esinema. Inimesed tahavad, et teeksin kõike seda, mida teeb õige Messi. Kui nad ei saa kohtuda tegeliku Messiga, saavad nad vähemalt koopia,» teatas iraanlane.

Parastesh on õppinud Iraani jalgpallitreenerite abil mitmeid jalgpallitrikke, et ta etteasted usutavamad oleksid ning ta suurim unistus on kohtuda õige Lionel Messiga.