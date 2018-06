VIDEO Kuula kui võimas! 13-aastase koolitüdruku esitus rabas talendisaates isegi Simon Cowelli

13-aastane briti koolitüdruk Courtney Hadwin võttis osa «America's Got Talent » eelvoorust, kus rabas nii kohtunikke kui ka publikut oma eriti võimsa lauluhäälega. Andekas tüdruk meeldis ühele kohtunikule nii väga, et ta vajutas kuldset nuppu. See tähendab, et tüdruk sai automaatselt edasi otsesaadetesse.