Video: Albert Einsteini reisipäevikute kohaselt oli ta rassist

USA Princetoni ülikool andis Einsteini päevikud nüüd välja raamatuna «The Travel Diaries of Albert Einstein: The Far East, Palestine and Spain 1922 – 1923» ning selle kohaselt kulges ta reis Hispaaniast Egiptusse, Sri Lankale, mis siis kandis nime Tseilon, Hiinasse ja Jaapanisse.