Pildid: Guatemala vulkaanituhased kodud

Reuters avaldas fotod, milline näeb välja Escuintla regioonis asuv San Miguel Los Lotesi küla, mis on peaaegu inimtühi.

Fotodel on näha mahajäetud kodusid, mis jätavad mulje nagu elu oleks seisma jäänud. Asjad on nii, nagu põgenenud inimesed need jätsid.