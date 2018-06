Eesti Laulu peaprodutsendi kohale konkureerivad kolm kandidaati: Tomi Rahula, Danel Pandre ja Jarmo Seljamaa

Pikaaegne Eesti laulu peaprodutsent Mart Normet ütles maikuus Elu24-le, et otsib väljakutseid mõnes muus valdkonnas: näiteks energeetika, logistika loetles mees. «Tahan lihtsalt saada meelelahtusmaailmast kõrvale, kui õnnestub,» lausus Normet.

Mantlipärijat Mart Normet omale toona ise otsida ei soovinud ning seda väga lihtsal põhjusel: «Ma ei taha üldse mõjutada uut Eesti Laulu tegijat.» Ta ei soovi seda protsessi kuidagi mõjutada.

«Mulle väga meeldiks, kui selleks oleks täiesti uus inimene täiesti uute ideedega,» ütles Normet Elu24le Mart Normet meenutas aasta alguses saates «Hommik Anuga», et omal ajal oli Eesti laul pigem Eurovisiooni lauluvõistluse vastand, sealt oodati originaalsemaid muusikapalu, mitte tüüpilist «eurolaulu».

Kuigi lauluvõistlus jääb oma põhiolemuselt sarnaseks, siis uus produtsent tuleb ikka oma uute ideedega. «Formaat tohutult ei saa muutuda, aga väikesed muudatused tulevad küll ja need värvivad ilusasti Eesti Laulu uuemaks,» ütles Killandi MENUle.

Danel Pandre on edukas muusikaärimees ja Tanel Padari bändis The Sun tuntud basskitarrist. Tänaseks on bänd lahus ja Pandrel on käsil uus projekt Revals. Revals on 2017. aasta kevadel alustanud rock-bänd, mille juured on sügaval kantris, bluusis ja folgis. Ansambel esitab emakeelset omaloomingut. Lisaks sellele on Pandre olnud ka Ott Leplandi ja Liis Lemsalu mänedžer.

Universal Music Baltics pidas maha hubase kontoripeo. Heidy Purga ja Danel Pandre FOTO: Meisi Volt

Jarmo Seljamaa on jällegi suure ürituste korraldamiskogemusega teleprodutsent. Ta oli näiteks tegev populaarse telesaate «Väikesed hiiglased» castingu ja produktsiooni poolega. Seljamaalgi on kogemusi erinevate muusikute mänedžerina.

Jarmo Seljmaa huvi on ka geikultuur, millest ta kirjutas ka oma kommunikatsiooni eriala magistritöö. «Geikogukond on Eestis väike, ent visa ja ühiskonna küllaltki stigmatiseeritud hoiakutest hoolimata rõõmsameelne. Nii ei ole ka peolembematele heterotele saladuseks, et geid on ühed säravaimad pidutsejad ja vägevaimad tantsulõvid, kellega on teinekord isegi raske ööelus sammu pidada,» kirjutas Seljamaa Müürilehes

Jarmo Seljamaa FOTO: facebook

Kolmas kandidaat Tomi Rahula on muusik, muuhulgas dirigent, klahvpillimängija, helilooja, produtsent ja arranžeerija. Tomi on kõigist kolmest kandidaadist Eurovisiooniga kõige tihedamalt kokku puutunud. Tomi on üks 1998. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Birminghamis esitatud laulu «Mere lapsed» autoreid. Koos Margus Piiki ja Anni Rahulaga kirjutatud laul «Feel Me Now» osales Eesti Laulu 2017 finaalis. Laulu esitas tookord Liina Ariadne Pedanik. Lisaks muusiku elukutsele on Tomi Rahula alates 2011. aastast ka litsentseeritud jalgpallikohtunik.