Käekirjaeksperdid: Trumpi allkiri on nagu mäed, Kimi oma aga lendavad linnud

Ekspertide hinnangul näitab nii Trumpi tugev kui Kimi õhulisem allkiri, et nad mõlemad on väga ambitsioonikad, kuid samas loomingulised, teatab Reuters.

Donald Trump ja Kim Jong-un allkirjastamas ühisavaldust FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

«USA president Trumpi käekiri meenutab siksakke või mägesid, olles viide, et tegemist on korraga nii avatud kui kinnise inimesega, sõltuvalt olukorrast. Trump lähtub sageli intuitsioonist ja emotsioonidest, mitte ei ole loogiline ja ratsionaalne,» teatas grafolooog Koo Bon-jin.

Koo lisas, et Trumpi käekiri on hoogne, viidates et ta langetab kiiresti otsuseid ja on mõnevõrra kannatamatu.

Mis aga puudutab Kimi, siis ta on ratsionaalne, kuid vajadusel kasutab ka intuitsiooni.

Allkirja elegantsus viitab heale esteetilisele maitsele ning suund üles on vihje ambitsioonikusele.

Singapuri konsultatsioonifirma Influence käekirja- ja kehakeele eksperdi Karen Leongi teatel on Kimi allkiri õhulisem, pehmem ja ümaram, jättes mulje lendavatest lindudest.

«Kimi puhul on allkirjas suured vahed, mis näitab, et tegemist on loomingulise ja uutele ideedele avatud ja arenemisvõimelise isikuga. Tal on kindel, et suudab oma unistused ja ambitsioonid ellu viia,» selgitas asjatundja.

Donald Trumpi allkiri vasakul ja Kim Jong-uni allkiri paremal FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

Leongi silmis on Trumpi allkiri nagu nooled või pilvelõhkujad, see näitab, et tegemist on inimesega, kes kannab sageli maski ja üritab oma tegelikku loomust varjata.

«Kahe riigijuhi allkiri on väga erinev, kuid samas näitab nende allkiri, et tegemist on isikutega, kes jätavad jälje. Nad on ambitsioonikad ja end kehtestavad,» lisas ekspert.

Põhja-Korea kunagine ohvitser Ahn Chan-il, kes põgenes 1979. aastal Lõuna-Koreasse ja on praegu Seoulis Põhja-Korea uuringukeskuse juht, sõnas et Põhja-Korea praeguse liidri Kim Jong-uni allkiri meenutab ta isa Kim Jong-ili ja vanaisa Kim Il-sungi allkirja.

«Kimi dünstia liikmed kirjutavad üsna sarnaseid allkirju. Põhjakorealased üritavad nende käekirja jäljendada, kuna peavad seda ilusaks ja jumalikuks,» selgitas Ahn.