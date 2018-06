«Hinga, pisitüdruk, hinga...» Hädaabikõne annab aimu, kuidas Bode Milleri pisitütart päästa püüti

Väljaandeni TMZ on jõudnud hädaabikõne, mis paljastab traagilise õnnetuse kohta rohkem detaile.

Hädaabikõne tehti vaid mõni hetk pärast seda, kui väike tüdruk veest väljas oli. Kõne tegi endast väljas naisterahvas, kes kinnitas 911-le, et tüdrukule tehakse kunstlikku hingamist.

911 operaator uuris, kas tüdruk hingas ning naisterahvas vastas eitavalt - ometigi, lapsele kunstlikku hingamist teinud inimene tundis lühikeseks hetkeks, et pulss on tagasi. Operaator uuris ka, kui kaua laps vees oli ning naisterahvas vastas, et mõned minutid, ent keegi ei tea täpselt.

Telefonikõnest selgub ka, et kui pulss taastati, keerati väikene tüdruk külje peale, et vesi kopsudest välja liiguks. Kõne taustal on kuulda veel teisigi inimesi, kellest üks mainis, et tema suust voolab muudkui vett välja.