Printsess Eugenie fotod Buckinghami palee suletud osast võivad olla julgeolekurisk

A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie) on Jun 9, 2018 at 7:24am PDT

«Buckinghami paleest vaid osa on avalikkusele ligipääsetav, ülejäänud on kuninganna Elizabeth II ja ta pere eraruumid. Sinna alla käivad ka prints Andrew kasutuses olevad elu- ja tööruumid,» kirjutas meedia.

Printsessi avaldatud pildil on näha prints Andrewd mundris, juures on tekst: «Suurepärane päev tähistamaks Tema Majesteedi sünnipäeva ning Yorki hertsogi esimest Trooping The Color sündmust Grenadier Guardsi kolonelina».

Prints Andrew ja ta tütar, printsess Eugenie on erandid, kuna nad on ka varem avaldanud sotsiaalmeedias ise pilte ja kirjutisi. Prints Andrew allkirjastab oma postitused AY. Paljud ei oska arvata, et need on viited nimele Andrew ja tiitlile Yorki hertsog.