Angelina Jolie kaotab hooldusõiguse, kui ei luba Brad Pitti varasemast rohkem laste juurde

Kohus leidis, et 43-aastane Jolie ei luba 54-aastasel Pitti piisavalt 14-aastase Paxi, 13-aastase Zahara, 12-aastase Shilohi ning üheksa-aastaste kaksikute Knoxi ja Vivienne’iga kohtuda, teatab news.com.au.

Angelina Jolie ja Brad Pitt FOTO: Carlo allegri / Reuters/Scanpix

Jolie ja Pitti kõige vanem poeg Maddox on juba 16-aastane ja kohus andis talle õiguse valida, kas ta on ema või isaga.

Maddox ja Brad Pitt FOTO: FRED PROUSER / FRED PROUSER/Scanpix

Kohtu teatel on vajalik, et lapsed saaksid piisavalt veeta aega isaga, see on kasulik nii nende füüsilisele kui vaimsele tervisele.

Kohus määras, et Jolie peab andma Pittile kõigi laste mobiiltelefoni numbri, et isa saaks lastega alati kontakti.

Angelina Jolie koos oma kuuest lapsest neljaga: Vivienne, Shiloh, Knox ja Zahara FOTO: MARK BLINCH / REUTERS/Scanpix

Lisaks pidid Jolie ja Pitt külastama koos lastega pereterapeuti, kes aitas neil teha plaani, kuidas vanemad suvel lapsi jagavad.

Angelina Jolie koos poeg Paxi ja tütar Zaharaga FOTO: Array / MEGA/Scanpix

Joliel on Ühendkuningriigis uue filmi «Maleficent 2» võtted ja selleks üüris ta juuni alguses Londonis maja, kuhu ta jääb koos lastega üheks kuuks.

Kohus koos lastekaitsjate ja terapeudiga määras, et Pitt peab saama 27. juunist kuni 1. juulini olla koos oma lastega kümme tundi päevas ning 8. – 14. juulini neli tundi päevas.

Brad Pitt FOTO: Chris Pizzello / AP/Scanpix

21. – 29. juulini peaksid lapsed olema Los Angeleses koos isaga. Pitt peab lapsed viima 29. juulil tagasi Londonisse ema juurde. Jolie tohib ajal, mil lapsed on koos isaga, helistada neile vaid ühe korra.

Angelina Jolie koos oma kuue lapsega FOTO: MARK BLINCH / REUTERS

Mis puudutab edaspidist Pitti lastega kohtumise ajakava, siis see on tegemisel. Pitt saab lastega uuesti kokku 11. augustil, kuulus ekspaar on lastehooldusõiguses taas kohtus 13. augustil.

Brad Pitt ja Angelina Jolie FOTO: Justin Tallis/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kohus rõhutas, et kui Jolie rikub määratud ajagraafikut ja ei luba Pitti laste juurde, siis võib ta kaotada laste põhihooldaja õiguse.

«Kui Jolie rikub kokkulepitut ja ei võimalda lastel piisavalt olla koos isaga, eirates laste vajadusi ja soove, siis võime langetada otsuse, et laste põhihooldajaks saab isa,» teatas kohus.

Brad Pitt FOTO: Jennifer Graylock/Jennifer Graylock/Sipa USA/Scanpix

Sõprade teatel on Pitt arvestanud kohtu otsustega ja alati on seadnud lapsed oma tööst ettepoole, kuid seda ei saa öelda Jolie kohta.