Miks Kimi õde vahetas enne Singapuri ühisavaldusele allakirjutamist venna pastapliiatsi uue vastu?

Sündmust kajastanud ajakirjanikud märkasid, et enne dokumendi allkirjastamist vahetas Kimi õde Kim Yo-jong ära pastapliiatsi, millega Põhja-Korea juht pidi ühisavalduse allkirjastama, teatab foxnews.com.

Kirjutusvahendi vahetuse teinud õde kandis valgeid kindaid.

Kim Jong-uni õde Kim Yo-jong (keskel) FOTO: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Seda märkas esimesena Põhja-Koreast kirjutava uudistelehekülje 38 North toimetaja Martyn Williams, kes teatas juhtumist Twitteris.

Kim pistis talle toodud uue pastapliiatsi pärast dokumendi allkirjastamist taskusse.

Donald Trump ja Kim Jong-un allkirjastasid Singapuris ühisavalduse FOTO: Jonathan Ernst / Reuters/Scanpix

Williamsi andmetel pandi lauale, mille taga kaks riigimeest ühisavalduse allkirjastasid pastapliiatsid, millel mõlemal olid Trumpi initsiaalid. Kuid see ei olnud arvatavalt pastapliiatsi vahetamise põhjuseks, pigem see, et põhjakorealased kahtlustasid julgeolekuprobleemi.

Donald Trump ja Kim Jong-un allkirjastamas ühisdokumenti FOTO: KCNA / REUTERS/Scanpix

«Kui tegemist oli tõesti mõne luurevidinaga, siis oleks sellele jäänud Kimi sõrmejäljed. Selle pastapliiatsi abil võisid ameeriklased tahta saada Kimi terviseandmeid, näiteks vererõhku ja südame löögisagedust,» arvas ajakirjanik.

Donald Trumpi ja Kim Jong-uni allkirjad kahe liidri ühisavaldusel FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

Donald Trumpi ja Kim Jong-uni allkirjaga dokument FOTO: KCNA / REUTERS/Scanpix

Teada on, et Põhja-Korea juht on paranoiline kõige suhtes, mis puudutab tema keha ja tervist ning ta ei soovi endast bioloogilist jälge jätta.

Samal põhjusel reisib Kim alati oma WCga, mida tal on vähemalt neli. Ekskrement kogutakse hoolikalt kokku, et see ei satuks valedesse kätesse.

Seda kinnitas Lõuna-Koreasse põgenenud Põhja-Korea endine julgeolekuagent Lee Yun-keol.

Kim tagab oma julgeolekut ka mitme kuulikindla limusiini, valelennukite ja toidumaitsjatega.