GALERII Piilu sisse! Supermodell Cindy Crawford müüs oma Malibu kodu maha

Varasemalt on supermodell fännidel on oma Malibu maja näidanud 2017. aastal, mil Vogue filmis tema kodus videoprojekti, kus supermodelli käest küsiti 73 erinevat küsimust.

1944. aastal ehitatud maja on staarpaari poolt täielikult renoveeritud. Kompleksi kuuluvad tenniseväljak, bassein, spaa, eraldi ligipääs rannale ning panoraamvaade ookeanile. Majas on neli magamistuba ja kuus vannituba.

Tubades on kasutatud vaid neutraalseid toone, läbivaks jooneks on tumedamast puidust pisidetailid. Cindy on aastate jooksul andnud majale omapoolseid täiendusi, lisades seintele perefotosid ning meeldejäävaid pilte oma suurepärasest modellikarjäärist.

Maja terrass on läbi kahe korruse: teisel korrusel on puhkamisala ning esimesel korrusel on bassein ja lamamistoolid. Maja esimesel korrusel on ka Cindy kabinet, mis on samuti sisustatud kasutades vaid heledaid ja neutraalseid toone. Seintel ripuvad kuldsete raamide sees kõige kuulsamad fotod Cindy'st.