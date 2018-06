VIDEO: Ariana Grande kallim kulutas kihlasõrmusele üüratu summa: vaata, kas see on seda ka väärt?

Ameerika popstaar Ariana Grande ja tema värske silmarõõm Pete Davidson on koos olnud pisut üle kuu aja ning juba kinnitavad erinevad allikad, et värske paar on kihlunud. Nüüd on internetti lekkinud ka pildid väidetavast kihlasõrmusest, mis maksis Pete Davidsonile korraliku kopika.